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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР

Помогаем участникам внешнеэкономической деятельности оперативно оформлять импорт и экспорт по всей территории России уже более 20 лет

Таможенное Оформление
Таможенное Оформление

Составление и проверка контрактов, валютный контроль, определение кодов ТН ВЭД

Экспорт из России
Экспорт из России

Электронное декларирование, разрешительная документация, ФСТЭК, возврат НДС

Импорт в Россию
Импорт в Россию

Расчет таможенных платежей, таможенная стоимость, споры с таможней, досудебное урегулирование

ВЭД Аутсорсинг
ВЭД Аутсорсинг

Передача всей внешнеэкономической деятельности в специализированную компанию

Таможенный Консалтинг
Таможенный Консалтинг

Бесплатная первичная консультация по работе с зарубежными партнерам, организации ВЭД

ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАМИ

  • УДОБНО

    Личный кабинет позволяет проводить большинство процедур без личного присутствия, от загрузки документов до отслеживания статуса таможенного оформления. Декларация подается в таможню по защищенному каналу с применением технологии Электронного Декларирования (ЭД-2)

  • Быстро

    Благодаря накопленному опыту работы с таможенными органами, мы сформировали четкий порядок действий, который позволяет проходить процедуру таможенного оформления с наименьшими затратами времени

  • Выгодно

    Наши клиенты получают Декларацию на Товары (ДТ), и все сопутствующие документы по единой цене, установленной в Договоре, без доплат

  • Законно

    Все операции проводятся в строгом соответствии с действующим российским законодательством, что сводит к минимуму риски задержек. доплат таможенных платежей, штрафов и пеней

20
млн./ рублей

Сумма страхования нашей ответственности перед
клиентом

1
млн./ евро

Банковская гарантия обеспечивающая ответственность перед таможней

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КОМПАНИЯ «РТА»

Более 20 лет мы оказываем полный комплекс услуг по таможенному оформлению импортных и экспортных грузов по всей России. Наша компания одна из первых начала использовать технологию Электронного Декларирования и оформление грузов по системе удаленного выпуска в Центрах Электронного Декларирования (ЦЭД) по всей России

За время работы мы накопили огромный опыт таможенного оформления. Сформировали четкое представление обо всех сложностях, которые могут возникать и разработали эффективные пути их решения, приобрели сотни благодарных клиентов и друзей

ООО «Интер Бизнес Партнер» — наша компания-контрактодержатель

Компания имеет все импортные и экспортные разрешения, безупречную репутацию в таможне, налоговой инспекции, банках. У компании открыты счета во всех основных валютах, включая счета в банке «Центр Международных Расчетов» (ООО ЦМРБанк). Поставка и таможенное оформление под контракт с ООО «Интер Бизнес Партнер» существенно сократит административные процедуры для наших клиентов

Официальный общероссийский таможенный брокер (представитель)

Компания ООО «РТА» включена в реестр таможенных представителей ФТС России. Регистрационный номер — 0955. Является действительным и активным членом Торгово-Промышленной Палаты России

Мы обладаем всеми необходимыми официальными документами и разрешениями. За время деятельности было получено и использовано более 20 различных видов экспортных и импортных лицензий, разрешений, согласований с контролирующими органами от ФСТЭК до МинЭнерго

Наши партнеры

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