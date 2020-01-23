КОМПАНИЯ «РТА»

Более 20 лет мы оказываем полный комплекс услуг по таможенному оформлению импортных и экспортных грузов по всей России. Наша компания одна из первых начала использовать технологию Электронного Декларирования и оформление грузов по системе удаленного выпуска в Центрах Электронного Декларирования (ЦЭД) по всей России

За время работы мы накопили огромный опыт таможенного оформления. Сформировали четкое представление обо всех сложностях, которые могут возникать и разработали эффективные пути их решения, приобрели сотни благодарных клиентов и друзей